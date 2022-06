Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittag mit Kurseinbußen

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 07.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 58,93 EUR. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,56 EUR. Bisher wurden heute 2.390 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2022 markierte das Papier bei 63,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 7,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2021 auf bis zu 45,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 30,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 67,50 USD.

Am 25.04.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.491,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 9.000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Coca-Cola-Aktie.

