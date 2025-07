Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Montagnachmittag ins Minus

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,03 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 70,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 409.354 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 14,66 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,33 USD aus.

Am 29.04.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Coca-Cola dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

