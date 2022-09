Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Coca-Cola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 62,34 EUR. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.286 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 38,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,50 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 26.07.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.325,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.100,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

