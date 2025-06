Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,26 USD ab.

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 71,26 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,21 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,35 USD. Bisher wurden heute 281.949 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,38 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 17,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,33 USD.

Am 29.04.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,97 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 10 Jahren eingebracht