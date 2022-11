Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittag seitwärts

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 59,24 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,34 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 58,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,96 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 2.181 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,12 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 9,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (46,26 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11.063,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.044,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 09.02.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

