Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 68,33 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 68,33 USD. Bei 68,25 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 419.262 Stück.

Am 03.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 69,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 32,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,00 USD an.

Am 23.07.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

