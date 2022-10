Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 56,56 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.588 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2021 bei 46,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 22,41 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,83 USD.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11.325,00 USD gegenüber 10.100,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inflations- und Rezessionsängste schicken Aktien auf Talfahrt: Diese Strategie empfiehlt Fondsmanager Spitznagel jetzt den Anlegern

Coca-Cola-Aktie etwas niedriger: Edeka kann Coca-Cola-Lieferstopp nicht durchsetzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com