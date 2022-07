Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Der Coca-Cola-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 61,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 61,99 EUR. Bei 62,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 6.229 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2022 bei 63,52 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 2,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2021 (45,03 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50 USD an.

Am 25.04.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.491,00 USD im Vergleich zu 9.000,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 25.07.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Erste Schätzungen: Coca-Cola legt Quartalsergebnis vor

Investorenlegende Jeremy Grantham warnt vor großem Crash: Diese drei Aktien besitzt er als Schutz

Konsumgüteraktien schwach: Coca-Cola-Aktie besonders unter Druck nach verschobenem Börsengang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock