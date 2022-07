Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 62,59 EUR nach oben. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,59 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 63,52 EUR markierte der Titel am 16.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2021 Kursverluste bis auf 45,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 39,00 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,50 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.491,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 9.000,00 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 26.07.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 25.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,46 USD je Coca-Cola-Aktie.

