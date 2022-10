Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 57,40 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 57,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.363 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2021 (46,21 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,83 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 26.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.325,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.100,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

