Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 59,22 EUR zu. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.371 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 65,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 46,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,03 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 25.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.063,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie etwas tiefer: Sponsoring der Klimakonferenz sorgt für Stirnrunzeln

Greift Cathie Wood erneut ins fallende Messer? Wood hat bei Robinhood-Aktien beherzt zugegriffen

Mit der Warren Buffett-Strategie von 1.000 US-Dollar zu 2 Millionen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com