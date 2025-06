Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 71,48 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,48 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,20 USD. Bisher wurden via New York 419.259 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,33 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,86 Prozent auf 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,26 Mrd. USD gelegen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

