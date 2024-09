Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 72,20 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 72,20 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,21 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,77 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 322.759 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD. 1,83 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,60 Prozent.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 vorlegen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

