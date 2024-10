Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 70,26 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 70,26 USD. Bei 70,00 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 70,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 215.586 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,64 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2023 (53,21 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,84 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,20 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 23.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

