Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 71,90 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,90 USD ab. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,88 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 71,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 273.084 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Abschläge von 28,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,94 USD je Coca-Cola-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,00 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen

Mittwochshandel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen