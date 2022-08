Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 64,11 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 64,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 63,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.429 Coca-Cola-Aktien.

Am 18.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,11 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,93 EUR ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 42,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,13 Prozent gesteigert.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bei Apple nochmal aufgestockt: Das Depot von Warren Buffetts Berkshire Hathaway im zweiten Quartal

Schutz vor galoppierender Inflation: Diese drei Unternehmen liebt Warren Buffett wegen ihres hohen Cashflows

Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com