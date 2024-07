Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 65,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,17 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 65,64 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 65,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,64 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.065.308 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 65,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 26,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,40 USD.

Coca-Cola ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,26 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,82 USD je Aktie belaufen.

