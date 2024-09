Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 70,74 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 70,74 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 70,87 USD. Bei 70,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.960.514 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,84 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 69,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 23.07.2024. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu