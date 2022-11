Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Coca-Cola-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 60,65 EUR. Bei 60,66 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,66 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 432 Aktien.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 6,86 Prozent niedriger. Bei 46,26 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67 USD an.

Am 25.10.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.063,00 USD gegenüber 10.044,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

