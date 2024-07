Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 65,39 USD.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,01 USD. Mit einem Wert von 65,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 608.322 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,17 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,40 USD.

Coca-Cola gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11,26 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

