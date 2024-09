Notierung im Blick

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag stabil

23.09.24 16:08 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 71,70 USD.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,70 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,18 USD. Mit einem Wert von 71,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 423.457 Coca-Cola-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,52 USD) erklomm das Papier am 05.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,54 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,10 Prozent. Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 69,00 USD angegeben. Am 23.07.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,64 Prozent auf 12,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,85 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels stärker Mehr als ein Schokoriegel: Diese Marken gehören zu Mars Optimismus in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

