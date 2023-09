Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag gefragt

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 57,59 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,1 Prozent auf 57,59 USD zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,95 USD. Mit einem Wert von 57,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 51.464 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 6,13 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

