Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 69,97 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 69,97 USD zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 69,80 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292.639 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2024 auf bis zu 70,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,23 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 35,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Freitagshandel in New York: Dow Jones mittags freundlich

Börse New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde