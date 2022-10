Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 59,20 EUR. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 59,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 59,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 9,15 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,22 EUR am 02.12.2021. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 28,08 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,67 USD angegeben.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.063,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,48 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

