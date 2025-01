Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 63,70 USD.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 63,70 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 63,39 USD. Bei 63,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 389.044 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 15,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,94 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 9,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,25 USD.

Coca-Cola ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,89 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,95 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

