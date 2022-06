Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Vormittag mit Kursplus

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 29.06.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 59,56 EUR. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 708 Stück.

Bei 63,50 EUR markierte der Titel am 16.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,20 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,93 EUR fiel das Papier am 29.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 32,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,50 USD angegeben.

Am 25.04.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.491,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.000,00 USD umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 25.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Aktie aus.

