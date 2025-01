Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 63,53 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 63,53 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 63,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,71 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 309.366 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,94 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,80 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 73,25 USD.

Am 23.10.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,54 Prozent auf 11,89 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,95 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

