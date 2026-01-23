Coforge gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Coforge präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coforge noch ein Gewinn pro Aktie von 6,45 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coforge im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 33,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net