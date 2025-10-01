Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

DAX24.114 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.639 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 342,01 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 342,01 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 345,17 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 343,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 468.683 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 142,59 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 58,31 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

