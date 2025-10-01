DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend mit Aufschlag

01.10.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 345,76 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 345,76 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 349,82 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 343,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.424.456 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 58,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2027 8,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

