Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 45,81 EUR

-1,95% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase befand sich um 04.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 45,90 EUR ab. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,90 EUR nach. Bei 46,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 161 Stück.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 85,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,50 EUR am 12.05.2022. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 16,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1.801,11 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,664 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

FalconX sammelt 150 Millionen US-Dollar und verdoppelt Bewertung

Angst vor Krypto-Winter: Auf Einstellungsboom folgt Entlassungswelle in der Krypto-Branche

Coinbase-Aktie fällt: Goldman Sachs senkt Coinbase auf 'Sell' und kappt Kursziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com