Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 05.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 48,52 EUR zu. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,50 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 263 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 84,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 10.05.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1.166,44 USD, gegenüber 1.801,11 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,24 Prozent präsentiert.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,664 USD je Coinbase-Aktie.

FalconX sammelt 150 Millionen US-Dollar und verdoppelt Bewertung

Angst vor Krypto-Winter: Auf Einstellungsboom folgt Entlassungswelle in der Krypto-Branche

Coinbase-Aktie fällt: Goldman Sachs senkt Coinbase auf 'Sell' und kappt Kursziel

