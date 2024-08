Coinbase Aktie News: Coinbase verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 11,2 Prozent auf 181,45 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 11,2 Prozent auf 181,45 USD ab. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 161,13 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 162,01 USD. Bisher wurden heute 2.014.346 Coinbase-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,33 USD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 35,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,65 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,62 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,43 Mrd. USD – ein Plus von 101,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 707,91 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Euphorie als Wahlkampfstrategie? Donald Trump will seine vierte NFT-Kollektion launchen

Umsatzsprung und schwarze Zahlen: Coinbase-Bilanz überzeugt bei den Erlösen - Aktie dreht ins Minus

Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal