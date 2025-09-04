Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coinbase. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 297,92 USD.

Die Coinbase-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 297,92 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 292,57 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 313,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.962.823 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 52,14 Prozent wieder erreichen.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

