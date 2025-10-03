DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.342 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.798 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,48 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend billiger

03.10.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend billiger

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 370,20 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 370,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 370,20 USD. Bei 373,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 2.072.245 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 16,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (142,59 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 159,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Coinbase gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,43 Mrd. USD eingefahren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,75 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

