Coinbase Aktie News: Coinbase schießt am Mittwochnachmittag hoch

Im Frankfurt-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 08.06.2022 16:22:00 Uhr 5,5 Prozent. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 67,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 64,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.292 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,72 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 40,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 69,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.05.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.801,11 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,140 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

