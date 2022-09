Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Donnerstagmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Coinbase 68,99 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 68,20 EUR. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 69,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.588 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 78,59 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 72,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 6,42 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 808,33 USD in den Büchern – ein Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.227,96 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.11.2022 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,538 USD ausweisen wird.

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com