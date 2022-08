Coinbase Aktie News: Coinbase wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Coinbase 92,71 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 92,31 EUR. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 92,31 EUR ein. Mit einem Wert von 95,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 12.998 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,02 Prozent. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 133,70 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,05 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -7,847 USD je Aktie ausweisen dürften.

