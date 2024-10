Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Mittwochnachmittag

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 167,88 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 167,88 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,01 USD an. Bei 167,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.860 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 283,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 68,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 70,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 138,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 101,30 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 707,91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 5,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

