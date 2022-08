Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Coinbase 89,93 EUR

Die Coinbase-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 88,45 EUR. Bei 91,70 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.697 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 39,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 123,92 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.05.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.166,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.801,11 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -7,959 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

