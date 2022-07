Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,67 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte um 12.07.2022 16:22:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 53,09 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 51,77 EUR. Bei 52,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8.652 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 83,33 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,98 USD gegenüber 3,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.166,44 USD – eine Minderung von 35,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.801,11 USD eingefahren.

Die Coinbase-Bilanz für Q2 2022 wird am 09.08.2022 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -7,689 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

