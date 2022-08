Coinbase Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Coinbase

Aktien in diesem Artikel Coinbase 85,02 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 83,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 81,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.739 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 73,79 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 111,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 808,33 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2.227,96 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.11.2022 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -10,957 USD je Aktie ausweisen dürften.

