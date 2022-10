Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Coinbase 73,54 EUR

Die Coinbase-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 72,99 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 72,99 EUR. Bei 72,51 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 222 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 318,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 82,48 Prozent wieder erreichen.

Am 09.08.2022 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 808,33 USD – das entspricht einem Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.227,96 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Coinbase am 03.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,563 USD einfahren.

