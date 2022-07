Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,10 EUR

Die Aktie notierte um 13.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 54,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 53,61 EUR. Bei 53,61 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 130 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,00 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 82,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 35,25 Prozent sinken.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.166,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.801,11 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,766 USD je Coinbase-Aktie.

