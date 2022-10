Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Coinbase 71,73 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 71,58 EUR nach oben. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,69 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 71,25 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.092 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,53 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Mit Abgaben von 81,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 09.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD gegenüber 6,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 808,33 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.227,96 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Coinbase möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -11,568 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

