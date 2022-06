Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,32 EUR

Um 14.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 50,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 50,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,59 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Bei 318,00 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 84,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1.166,44 USD, gegenüber 1.801,11 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,24 Prozent präsentiert.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -3,447 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

