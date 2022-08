Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag auf Höhenflug

Aktien in diesem Artikel Coinbase 89,37 EUR

3,92% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 04:22 Uhr 6,4 Prozent. Bei 91,70 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 23.528 Stück.

Am 09.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 318,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 71,45 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 130,23 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 09.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 808,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.227,96 USD US-Dollar umgesetzt.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,080 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie dennoch stark: Coinbase rutscht in die roten Zahlen

Ausblick: Coinbase gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Große Gefahr voraus? Vor dieser Unwägbarkeit warnt Mark Cuban Krypto-Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com