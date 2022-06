Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,64 EUR

-5,86% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase befand sich um 16.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 50,83 EUR ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 49,94 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.805 Coinbase-Aktien.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,68 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 09.08.2022 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,483 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Coinbase-Aktie knickt ein: Coinbase will mitten im Krypto-Crash seine Mitarbeiterzahl drastisch reduzieren

Kryptowährungen erreichen Mainstream: Wie Anleger in Bitcoin & Co. investieren können

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com