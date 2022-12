Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 35,00 EUR

Die Coinbase-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 35,01 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 34,61 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,92 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 20.748 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 246,50 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 85,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 34,61 EUR. Mit Abgaben von 1,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,62 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 55,00 Prozent auf 590,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1.311,91 USD umgesetzt.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,717 USD einfahren.

