Kurs der Coinbase

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagabend im Bullenmodus

18.09.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,1 Prozent auf 349,64 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,1 Prozent auf 349,64 USD zu. Bei 350,21 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 326,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.509.830 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Mit einem Zuwachs von 27,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

